Der britische Finanzminister Philip Hammond wird voraussichtlich am Mittwoch zurücktreten. Er werde lieber von alleine gehen, bevor er rausgeschmissen werde, sagte Hammond am Sonntag. Er stimme beim geplanten EU-Austritt seines Landes nicht mit Ex-Außenminister Boris Johnson überein, der am Dienstag wahrscheinlich Chef der Konservativen Partei und dann auch neuer Premierminister wird. Zuvor hatte schon Justizminister David Gauke seinen Abschied angekündigt.