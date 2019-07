Ab 2022 will die EU das totale Aus für Mikroplastik. Doch genau diese Richtlinie sorgt nun bei so manchem Fußballer für zittrige Knie. Denn diese Regelung könnte das Aus für Kunstrasenplätze bedeuten. Denn auch das Gummi-Granulat, welches für die Rasen verwendet wird, würde dann unter das Verbot fallen. Deutschlands Innenminister Horst Seehofer schlägt bereits Alarm. Von der Bundes- bis zur Regionalliga wären Vereine betroffen, auch in Österreich. Besonders die Vereine in der Bundeshauptstadt Wien würde das Verbot treffen, denn dort wird fast ausschließlich auf Kunstrasen gekickt.