Was war passiert? Kurz vor Beginn der zwölften Runde hatte sein Trainer Buddy McGirt gegen den Willen von Dadashev das Handtuch geworfen. Der Grund: Sein Schützling hatte in den Runden zuvor harte Treffer kassiert. „Ich dachte, es wäre an der Zeit, den Kampf abzubrechen. Er hat zu viele Treffer kassiert“, so sein Coach. „Ich sagte ihm ,Ich breche jetzt ab‘, er sagte ,Nein, mach das nicht!‘“