Das Quarttet befand gegen 21.30 Uhr an einem mit einem Stahlseil gesicherten Steig rund 100 Meter unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte, die auf 3454 Metern Höhe liegt. Die Alpinisten wollten zuvor im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner von der Stüdlhütte über den Normalanstieg in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte aufsteigen. Sie wurden dabei jedoch vom Gewitter überrascht.