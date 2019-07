Sepp Straka geht auf dem geteilten fünften Platz in die Schlussrunde des Golfturniers der PGA-Tour in Nicholasville (Kentucky). Der gebürtige Wiener spielte am Samstag auf dem Par-72-Kurs mit neun Birdies eine starke 63er-Runde und hielt bei dem mit 3,5 Millionen US-Dollar dotierten Turnier bei 199 Schlägen.