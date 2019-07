Der Italiener trägt das typische gestreifte T-Shirt der Gondoliere und einen Hut, den er beim Sprechen aus dem Gesicht schiebt. „Natürlich“, gesteht auch er ein, „bringen die Touristen Geld.“ Man lebe davon. Aber was ihn stört, sei der Müll, der an jeder Ecke liegen bleibt - oder noch schlimmer: im Wasser landet. Auch die Kreuzfahrtschiffe seien ein Problem. Denn ja, es komme zu Unfällen, aber es gebe auch einen weiteren Punkt: Die Tagesausflüge seien gut durchgetaktet, in so einer Hektik bleibe häufig nicht sehr viel Zeit zum Geldausgeben.