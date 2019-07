Das Österreich-Finale beim ATP-Tennisturnier in Umag ist an Philipp Oswald gegangen. Mit seinem niederländischen Partner Robin Haase kämpfte der 33-Jährige am Samstagabend mit 7:5,6:7(2),14:12 die als Nummer eins gesetzten Oliver Marach/Jürgen Melzer nieder. Für Oswald war der neunte Doppel-Titel seiner Karriere, der erste heuer.