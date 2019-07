Zurück zum Dänen: Seine „Vorfahren“ in Salzburg waren ziemliche Reinfälle. Betrifft Asger Sörensen, den Ralf Rangnick einst als größtes Verteidiger-Talent Skandinaviens bezeichnet hatte. Betrifft zudem Thomas Augustinussen sowie Peter Ankersen. Immerhin: Ankersen, der sich in Salzburg die Zähne an Christian Schwegler ausgebissen hatte, absolvierte für seinen aktuellen Klub Kopenhagen schon sechs Spiele in der Königsklasse. Salzburger Erfahrungen mit der Champions League? André Ramalho ein Spiel, Rasmus Kristensen acht Minütchen.