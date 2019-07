Es war die erste offizielle Bestätigung für die Rückkehr des Androiden aus „Star Trek: The Next Generation“, nachdem darüber bereits Gerüchte kursiert waren. Data galt seit den Ereignissen in „Star Trek: Nemesis“ als tot. Ein Wiedersehen mit den Borg in Form der beiden bekannten Figuren Sieben von Neun (Ryan) und Hugh (Del Arco) ist hingegen eine echte Neuigkeit.