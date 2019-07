Fußball-Trainer Damir Canadi hat mit seinem 1. FC Nürnberg am Samstag einen Prestigeerfolg eingefahren. Eine Woche nach einer 1:2-Niederlage bei Rapid Wien trotzte der deutsche Zweitligist dem französischen Meister Paris Saint-Germain in einem Testspiel in Nürnberg ein 1:1 (0:1) ab.