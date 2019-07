Golf-Profi Shane Lowry hat nach einer Gala-Vorstellung beste Chancen, die 148. British Open in Nordirland zu gewinnen. Der 32-jährige Ire spielte am Samstag eine überragende 63er-Runde auf dem Par-71-Kurs des Royal Portrush Golf Clubs und baute am dritten Tag mit insgesamt 197 Schlägen seine Führung weiter aus. Bernd Wiesberger fiel mit einer 74er-Runde auf den 54. Platz zurück. Vor dem Finaltag hat Lowry vier Schläge Vorsprung auf den Engländer Tommy Fleetwood (201), Platz drei belegt der US-Amerikaner J.B. Holmes (203).