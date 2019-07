Der 45-jährige Deutsche stieg gemeinsam mit seiner 16-jährigen Tochter im Kaisergebirge in Kufstein zum Stripsenjochhaus auf. Sie wechselten sich bei der anschließenden Klettertour durch die Route „Christ-Fick-Kamin“ in der Führung ab. Die 16-Jährige befand sich gerade in der dritten Seillänge im Vorstieg zur ersten Terasse am Totenkirchl, als sie ausrutschte und rund vier Meter abstürzte.