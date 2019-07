Die Zahlen der Nichtschwimmer in Österreich sind alarmierend. Die Stadt Salzburg geht jetzt einen eigenen Weg: „Alle Kinder sollen schwimmen lernen“, sagt Bernhard Auinger (SPÖ), der mit seinem Sportressort den wichtigen Schritt in den Volksschulen macht: Neun Einheiten mit ausgebildeten Trainern des Schwimmteams Salzburg wird es pro Jahr für alle Schüler geben. In der Volksschulzeit sind es damit 36. „Das geht weit über den Lehrplan hinaus“, so Auinger, der das Projekt mit Mitteln aus seinem Sport-Ressort finanziert – ungefähr 30.000 Euro pro Jahr: „Die Eltern werden nur einen Zuschuss von ungefähr 20 Euro im Jahr bezahlen müssen.“ Er hofft aber noch auf zusätzliche Bundesmittel.