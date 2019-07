Star-Gedränge

Im Star-Gedränge bei Peter und Simone Gastberger auch dabei: Fatih Ozmen (Erbauer des Spaceshuttles „Dream Chaser“) sowie die Schauspielerinnen Natalia Wörner, Christiane Paul und Ursula Karven oder Musiker Mousse T. mit Ehefrau Khadra Sufi. Per Boot kam Stratos-Springer Felix Baumgartner mit Freundin Mihaela Schwartzenberg und dem Duke of Richmond, Charles Gordon Lennox, und legte direkt am Scalaria-Beach an.