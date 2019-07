Auf Höhe der Ortschaft Neuhaus an der Gail in der Marktgemeinde Arnoldstein geriet ein 79-jähriger Pkw-Lenker aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem in Richtung Arnoldstein fahrenden Pkw. „Der Lenker des Pkw, ein 53-jähriger italienischer Staatsangehöriger, versuchte noch auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern“, so ein Polizist.