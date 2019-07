Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hat aufgrund umstrittener russischer Investitionen in Österreich die heimische Politik und Banken kritisiert. „Alle wissen, dass korrupte Gauner gerne in Österreich investieren“, schoss sich Nawalny am Wochenende im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „profil“ weiter auf Österreich ein, nachdem die Alpenrepublik bereits Anfang Juli in einem Wahlwerbevideo Nawalnys in die Kritik geraten war.