Die Festspiele zeigen und bieten Weltklasse. Und das nicht nur in der Festspielzeit, sondern in all ihren Facetten vor und hinter der Bühne das ganze Jahr über. Ich erinnere mich, als der unvergessene Gerard Mortier einmal sinngemäß sagte: Die wahre Kraft der Festspiele kommt von seinen Mitarbeitern, die mit ihrer Kompetenz, Leidenschaft und ihrem Fleiß dieses alljährliche Wunder möglich machen. Und diese großartigen „Künstler“ haben gute und professionelle Bedingungen verdient. Und darum geht es - jeder, der in den Festspielhäusern ständig oder auch nur temporär zu tun hat, weiß, dass diese Infrastruktur völlig veraltet ist und einem Festival von Weltrang einfach nicht entspricht. Warum aber geben wir in Österreich Geld für Kunst und Kultur aus? Wer braucht denn das?

Es ist die oft gestellte Frage von jenen, die gar nicht verstehen können, dass dafür öffentliche Gelder verwendet werden.

Die Kunst öffnet uns den Blick und schärft in uns die Sinne, wofür uns noch die Worte fehlen. Sie ist der Indikator in die Zukunft und zeigt zugleich auf, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Sie lässt uns träumen - sie entfaltet in uns ungeahnte Kräfte und balsamiert zugleich unsere Seele. Und wenn uns Künstler in dem einen oder anderen Moment die Muse küsst, dann entstehen in ihrer Einfachheit und Direktheit zugleich unvergessene Momente.