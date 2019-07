Doch genau das geschah mit dem Schwergewichtler Joel Caudle in Maryland. In diesem Fall ist das Match aber nicht automatisch beendet, solange der Boxer innerhalb von 20 Sekunden in den Ring zurückkehren kann. Und Caudle schaffte es: Er kämpfte sich zurück und stieg wieder in den Ring. Er taumelte aber zu sehr. Der Schiedsrichter entschied sich daher, den Kampf abzubrechen und den Sieg Chaney zu geben.