In der türkisen Truppe rund um Sebastian Kurz ist die „Große Koalition“ allerdings äußerst unbeliebt, und das nicht erst seit dem von der SPÖ betriebenen Sturz der Kurz-Regierung. Schützenhöfer - er regiert in der Steiermark mit der SPÖ und ist damit so etwas wie der letzte „Großkoalitionär“ der Republik - rührt dennoch die Werbetrommel für Türkis-Rot: „Wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn SPÖ und ÖVP vertrauensvoll zusammenarbeiten“, sagt er zur „Krone“.