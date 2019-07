Ein großer Sturz schockte die Tour-De-France-Fans am Freitag. Für den jungen Belgier Wout Van Aert (Jumbo-Visma) war der Vorfall (im Video) noch furchterregender. Er geriet in Panik. Später kam die Diagnose: Kein Knochenbruch. Trotzdem war eine Operation nötig, wegen der tiefen Wunde an seinem Oberschenkel. Die Operation dauerte eine Stunde. Nun muss Van Aert ein paar Tage im Krankenhaus bleiben.