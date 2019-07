Die Täter waren am 12. Juni vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Clublokal des Sportvereins in Wolfsegg eingestiegen und hatten Bargeld gestohlen. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden nun ein 17-jähriger Slowake aus Wolfsegg und ein 17-Jähriger aus Vöcklabruck als Täter ausgeforscht Beide sind geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.