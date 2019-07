„Krone“: Sie gehen mit den ÖBB auf Konfrontation, warum?

Sabine Naderer-Jelinek: Weil das Sprichwort ,da fährt die Eisenbahn drüber’ sich bewahrheitet hat. Unsere Forderung nach einer Einhausung wurde oft als Liebhaberei abgestempelt und so ziemlich alles, was von uns kommt, wird ignoriert. Jetzt nehmen die ÖBB sogar ein Rechtsurteil vorweg und fangen mit dem Ausbau der Weststrecke von Linz nach Wels an.