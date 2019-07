Den Vergleich zum jetzigen System rechnen die Roten vor: Die Österreich-Card der ÖBB kostet 1889 Euro, dazu kommen noch die Kosten für die einzelnen Bundesländer. Derzeit gibt es nur in Wien das Jahresticket für 365 Euro, in Niederösterreich herrscht ein riesiges Hickhack um dieses Modell, generell sind in jedem Bundesland die Preise anders geregelt. Das will die SPÖ ändern.