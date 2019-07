Von voller Zustimmung über die Forderung nach mehr Park&Ride-Plätzen am Stadtrand bis zu massiver Ablehnung: Die geplante Ausweitung der flächendeckenden Kurzparkzonen beschäftigt die Bewohner in der Stadt und auch im Umland. Das zeigte sich beim „Krone“-Lokalaugenschein am Samstag in Lehen und Maxglan.