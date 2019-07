Wenn man aus Prägraten am Großvenediger stammt, muss man zumindest einmal den 3657 Meter hohen Hausberg des Orts „machen“. Sigi Hatzer, Chef der Venediger-Bergführer, hat diese Vorgabe mit 14 Jahren zum ersten Mal erfüllt und dann nachgelegt. Am Samstag hat er eine Schallmauer durchbrochen: Zum 1000. Mal schaffte er den Gipfelsieg am „Venediger“ – in jedem Fall persönlicher Rekord.