Die Nachfrage nach Bergführern ist aktuell dennoch so groß wie noch nie. Allein die Alpinschule Innsbruck (ASI) beschäftigt in den Sommermonaten mehr als 300 Berg- und Wanderführer. Denn die Bergkompetenz liegt eindeutig bei den bestens ausgebildeten Bergführern. „Das Erlebnis und die Sicherheit der Kunden steht bei uns über allem. Ich habe deshalb immer ein kurzes Seil und zwei leichte Klettergurte für den Notfall in meinem Rucksack mit dabei“, erklärt Schupfer: „Am Großglockner haben wir Bergführer drei Leute am Seil, am Stüdlgrat überhaupt nur zwei, während so mancher Tourenführer der alpinen Vereine mit zehn Leuten am Stüdlgrat oder 17 Leuten am Ortler-Hindergrat unterwegs ist. Das ist absolut fahrlässig!“