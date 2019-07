Mittlerweile wird der Lesachtaler auch von den Schweizern akzeptiert: „Als Österreicher versteht man sich mit den Schweizern noch am besten, weil wir eine ähnliche Mentalität haben. Ein Einheimischer wird man in der Schweiz dennoch nie, aber man wird akzeptiert.“ Denn Tobias will auch in Zukunft weiterhin als Bergführer in den Westalpen aktiv sein.