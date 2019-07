Zwei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Samstag auf den burgenländischen Straßen. In beiden Fällen überschlugen sich Pkw. Die Feuerwehr sowie die Rettungskräfte mussten insgesamt vier Verletzte versorgen und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser einliefern. Die Polizei mahnt zu einer defenisven Fahrweise.