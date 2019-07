Die Stadt will Umweltschutz mit dem Zugang zu Kultur verbinden. Eine App, die jene Smartphone-Sensoren nutzt, mit denen Schritte gezählt werden, wird derzeit am Institut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuni Wien entwickelt. Zum Zweck der Datensicherheit setzt man auf die Blockchain-Technologie. Wer etwa zu Fuß geht oder mit den Öffis fährt, bekommt ausgerechnet, wie viel CO2 damit reduziert wird. Und dafür sammelt man wiederum Tokens, die man in Kultureinrichtungen einlösen kann.