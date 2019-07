„Krone“: Wie meinen Sie das genau?

Schüttengruber: Dafür genügt doch das Hausrecht und ein gesunder Menschenverstand. Bei unseren Fahrschulen in Linz und Leonding verlange ich aus Qualitätsgründen von jedem, der sich einen ausländischen Führerschein umschreiben lassen will, dass er zuvor bei uns drei Theorie- und sechs Fahreinheiten absolviert. Nur so kann ich abschätzen, ob er eine Chance hat, die Fahrprüfung zu bestehen. Wird das von ihm abgelehnt, muss er sich eine andere Fahrschule suchen.