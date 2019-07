Er stand mit beiden Beinen mitten im Leben und konnte eine Fixanstellung vorweisen. Dennoch sehnte sich ein Tiroler nach einer Veränderung. „Ich wollte noch einmal etwas Neues in Angriff nehmen“, erklärt er. Das Berufsbild der Justizwache faszinierte ihn. Er erkundigte sich und ließ sich zum Justizwache-Beamten ausbilden. „Ich war sehr motiviert. Aber was mich dann erwartet hat, hätte ich mir nie erträumen lassen“, sagt er noch sichtlich entsetzt. Seine Kritik richtet sich in erster Linie gegen die vorherrschenden Arbeitsbedingungen, die „so nicht tragbar sind“, wie er betont.