Ernsthafte Alarmzeichen gebe es, wenn Hobbys aufgegeben und soziale Kontakte vernachlässigt werden oder die schulische Leistung massiv nachlässt. „Das passiert schleichend. Die reale Welt vermischt sich immer mehr mit der virtuellen“, so Quantschnig. Das Kommunizieren über WhatsApp, SMS oder Instagram beeinträchtige die jungen Menschen in ihrer Entwicklung: „Es ist eine kalte Welt, die keine Augen und keine Stimme hat - mit Hunderten Freunden in unverbindlichem Kontakt.“