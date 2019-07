Am Samstag bekamen die sieben Burschen und zwei Mädchen der FF Bad Mühllacken in Martigny in der Schweiz den Jugendfeuerwehr-Weltmeister-Pokal in die Hand gedrückt. Heute Abend wird den Doppelweltmeistern daheim ein großer Empfang geboten. Jugendbetreuer Max Kastner verrät die Sieges-Geheimnisse.