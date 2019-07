Von wegen „Dolce vita“ in „Bella Italia“ - die Behörden unseres südlichen Nachbarlandes kassieren bei Touristen frech ab: 1000 Euro blechten zwei Rucksacktouristen in Venedig, weil sie sich auf einem Gaskocher eigenen Kaffee zu bereiteten. Bei Triest machte ein Wiener ein Nickerchen in der Hängematte: 300 Euro Strafe! Und auch in anderen Ländern kann „falsches Verhalten“ richtig teuer werden ...