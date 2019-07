Tagelang wurde nach dem Koch gesucht - vorerst ohne Erfolg. Am Freitag stiegen erneut Bergretter auf und übernachteten am Berg. In der Früh wurde die Suche gestartet - und der Vermisste tot aufgefunden. Die Leiche befand sich in 2100 Metern Höhe in einer Schneespalte. Der Steirer dürfte beim Abstieg ausgerutscht sein und stürzte danach in die Tiefe. Der Koch war in seiner Heimatstadt bekannt und beliebt gewesen.