Eine 87-jährige Frau ist am Samstag bei einem Wohnungsbrand in Kapfenberg verletzt worden. Der Brand war aus vorerst unbekannter Ursache in der Wohnung der Frau im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Sie wurde mit Verdacht auf ein Inhalationstrauma ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen im Einsatz, teilte das Rote Kreuz in einer Aussendung mit.