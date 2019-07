Was die Abklärung ergeben hat, ist unbekannt. Aber schon in der Früh ging der Mann zu Fuß stadteinwärts. Als ein 78-Jähriger mit seinem PKW an ihm vorbeifahren wollte, schlug er auf den PKW ein und riss den Außenspiegel ab. Dabei stolperte er und fiel zu Boden. Der Lenker hielt an und wollte gemeinsam mit Passanten dem noch immer Betrunkenen auf die Beine helfen. Der Dank waren Faustschläge.