„Halbes Heimturnier“

Thiem ist am Samstag in die Hansestadt gereist. Er tritt zum dritten Mal nach 2014 (Aus im Achtelfinale) und 2018 (Viertelfinale) an. „Letztes Jahr war ich nach Wimbledon verletzt und auch müde“, sagte Thiem kürzlich in Wien. Nun sei er bereit, „für alles, was kommen mag“. „Hamburg, ist ein halbes Heimturnier mit österreichischer Turnierleitung. Das Turnier ist unfassbar besetzt, das Stadion ist richtig schön. Mir hat es dort getaugt. Ich bin gespannt.“