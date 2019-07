„Wenn ich hinfalle und mit dem Rasen in Kontakt komme, fängt es sofort an zu jucken“, wird Danny da Costa in der „Bild“-Zeitung zitiert. Vor allem an den Armen bekommt er dann einen Ausschlag. „An den Beinen juckt es zwar auch, aber nicht so schlimm“, erklärt der Deutsche weiter. Denn da schützen ihn die extra langen Stutzen besser.