Sie fordert von der Volkspartei, klar zu machen, „was genau passiert ist, was vernichtet wurde und wieso dafür ein ÖVP-Mitarbeiter einen falschen Namen genutzt hat.“ Außerdem kündigte Krisper an, am Montag eine parlamentarische Anfrage einzubringen, um Licht in die Causa zubringen. „Es darf nicht sein, dass die Volkspartei sich mit ein paar relativierenden Aussagen aus der Affäre zieht.“