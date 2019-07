Der Untergang der Estonia gilt als das größte Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. Die Fähre war Anfang der 1980er-Jahre bei der Meyer Werft in Papenburg vom Stapel gelaufen. Das Bureau Veritas hatte es als seetüchtig eingestuft - daher fand der Zivilprozess in Frankreich statt. Bei dem tragischen Schiffsunglück kamen 852 Menschen ums Leben. Die Ostseefähre mit 989 Menschen an Bord war in der Nacht auf den 28. September 1994 während der Überfahrt von Tallinn nach Stockholm bei stürmischer See vor der finnischen Insel Utö gesunken.