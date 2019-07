Ungefähr eine Stunde nach dem Unfall kam der Vater des 19-Jährigen zur Unfallstelle und gab an, den Unfallwagen gefahren zu haben. Anhand der Spurenlage am Unfallort und zahlreicher Widersprüche konnte die Polizei aber rasch seinen Sohn als Fahrer ausforschen. Dieser wurde an seiner Wohnadresse angetroffen und zu einem Alkomattest aufgefordert, der zwei Stunden nach dem Unfall einen Wert von 0,76 Promille ergab.