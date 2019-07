Ich kann mir vorstellen, dass es dazu eine Bürgerabstimmung geben wird. Am Beispiel Lungau haben wir gesehen, wie groß die Aufregung rund um die Thematik sein kann. Deshalb überlegen Gemeindevertreter, die Bürger in die Entscheidung miteinzubeziehen. Natürlich gefällt es uns nicht besonders, wenn sich Bürger bei etwas einmischen, was auf unserem Privatgrund passiert. Für solche Entscheidungen gibt es ohnehin die Politiker.