Anders sieht das Bürgermeister Alois Hasenauer (ÖVP): „Natürlich gibt es Fragen, die auch die Bevölkerung betreffen. In diesem Fall bin ich aber der Meinung: Wenn wir bei jeder Sache eine Bürgerbefragung machen, brauchen wir keine politischen Vertreter mehr.“ Generell stehe man in der ÖVP dem Windkraft-Projekt aufgeschlossen gegenüber. Er sei sicher kein Gegner, so der Bürgermeister, man werde aber die Messergebnisse abwarten und auf deren Basis über die weitere Vorgehensweise beratschlagen. Im Gemeinderat hält die ÖVP mit 15 Mandataren die Mehrheit. Die SPÖ stellt gerade einmal vier Mandate.