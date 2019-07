Dass der Champions League-Starter so viel Geld für einen Rechtsverteidiger in die Hand nimmt, überrascht. Weil mit Kilian Ludewig, Darko Todorovic und Patrick Farkas trotz Abgangs von Flankenturbo Stefan Lainer zu Mönchengladbach und Ex-Bullen-Trainer Marco Rose bereits drei Mann für rechts hinten im Kader gestanden sind. Bedeutet im Umkehrschluss, dass Sportchef Christoph Freund vom 1,87 Meter großen, torgefährlichen Skandinavier überzeugt sein muss. Immerhin zählte Kristensen beim Königsklassen-Halbfinalist der vergangenen Saison nicht zum ersten Aufgebot, kam in der vergangenen Saison nur auf zwölf Liga-Einsätze und einen achtminütigen Kurzeinsatz in der Star-Liga.