„Ohhh, that’s amazing„, war aus einer Gruppe amerikanischer Touristen zu hören. Auch eine Chinesin äußerte ihre Faszination überschwänglich (sie wird wohl etwas Ähnliches zum Ausdruck gebracht haben).

Objekt des Beifalls war der Auftritt der Salzburger Eisenbahnmusiker, die Freitagabend beim Fest zur Festspieleröffnung einen Massenansturm an Zusehern am Mozartplatz auslösten. Selbst Knirpse in fescher Tracht hatten keine Kontrolle mehr über ihre Beine und sprangen wie wild im Kreis herum. 17 weitere Gruppen lockten Touristen wie auch Einheimische in die Altstadt.

Höhepunkt des Abends war mit Einbruch der Dunkelheit aber zum 69sten Mal der traditionelle Fackeltanz. 96 Paare - so viele wie schon lange nicht mehr - formten am Residenzplatz ihre Kreuze, Feuerräder und Sonnenkreise, bis dann zum krönenden Abschluss nach 30 Minuten die lodernden Fackeln im Residenzbrunnen gelöscht wurden.