Auf Platz drei folgen die Niederösterreicher (10 Prozent). Am ehesten auf Bargeld verzichten können die Kärntner (15 Prozent). In der Gruppe der 18 bis 34-Jährigen meinten österreichweit nur 17 Prozent ohne die Scheine in der Geldtasche auskommen zu können. Im internationalen Vergleich ist Liebe zu den Euro-Scheinen hierzulande am größten: Während in Österreich jeder zehnte Einwohner meint, künftig auf Bargeld verzichten zu wollen, ist es im Europaschnitt jeder Fünfte. Insgesamt wurden Menschen in 13 Ländern in Europa sowie den USA und Australien bei der Umfrage befragt. Die geringste Liebe zum Baren haben laut der Bank derzeit die Türken.