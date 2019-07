Bereits am Vormittag fanden sich die ersten Fans vor der Arena ein, um die besten Plätze zu ergattern. Als dann die US-Band die Bühne betrat, gab es kein Halten mehr. Welthits wie „It‘s My Life“ oder „Livin‘ on a Prayer“ brachten die Menge zum Beben. Im Vorprogramm hatten „Switchfoot“ und „Skid Row“ die Fans angeheizt.