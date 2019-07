Betrunkener Oberösterreicher springt in Canal Grande: Geldstrafe, Ausweisung

Aus Venedig war am Mittwoch auch ein Oberösterreicher ausgewiesen worden, der unweit der Vaporetti-Haltestelle San Toma betrunken in den Canal Grande gesprungen war. Er wurde von der Polizei aus dem Wasser geholt und hat jetzt eine Strafe in Höhe von 550 Euro zu entrichten. Zusätzlich wurde er zwei Tage lang aus der Innenstadt Venedigs verbannt.