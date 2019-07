Tanker soll gefährliches Manöver vollzogen haben

Wie Daten der Internetseite Marine Traffic zeigen, verließ die Stena Impero gegen 17.30 Uhr MESZ ihren Kurs, als sie die Straße von Hormuz passiert hatte. Das Schiff war vom Hafen Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus auf dem Weg in Richtung Al-Dschubail in Saudi-Arabien. Zuletzt zeigten die Daten, dass sich das Schiff in Richtung der iranischen Insel Keschm befand. Die Regierung in London zeigte sich alarmiert. „Wir sind dringend auf der Suche nach weiteren Informationen“, teilte ein britischer Regierungssprecher am Freitagabend mit.